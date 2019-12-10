Фисенко вручил верительные грамоты Президенту Португалии

Фото МИД
10 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике и Португальской Республике по совместительству Игорь Фисенко 9 декабря вручил верительные грамоты Президенту Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Фото МИД
Во время краткой беседы стороны обсудили перспективы белорусско-португальского политического взаимодействия. Речь шла также о развитии экономического сотрудничества между двумя странами.-0-