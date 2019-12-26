26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издание Foreign Policy сообщает о возможном визите в Беларусь госсекретаря США Майкла Помпео в январе 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Издание при этом ссылается на неназванных официальных лиц в США.

Как сообщалось БЕЛТА, в уходящем году состоялся ряд визитов высокого уровня из США в Беларусь. В частности, в Минск с визитами приезжали советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и заместитель госсекретаря США Дэвид Хэйл. Было заявлено о решении восстановить диппредставительство между Беларусью и США на уровне послов.

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