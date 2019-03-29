29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "Беларусь-Хоккайдо" пройдет в Японии осенью следующего года. Договоренность о его проведении достигнута во время рабочей поездки Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Японии Руслана Есина в префектуру Хоккайдо, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Японии.

Руководитель белорусской дипмиссии провел встречу с губернатором Хоккайдо Харуми Такахаси. Стороны обсудили перспективные направления двустороннего межрегионального сотрудничества. Руслан Есин выразил признательность за содействие, которое оказала администрация префектуры, в установке в Хакодате бюста выходца из Беларуси, первого консула Российской Империи в Японии Иосифа Гошкевича. Губернатор в свою очередь поблагодарила белорусов за поддержку жителей Хоккайдо, пострадавших в результате стихийных бедствий в 2018 году, а также главу государства за возможность отдыха детей из этой префектуры в Беларуси в 2019 году.

Состоялись также встречи белорусского посла с заместителем мэра Саппоро Тору Ёсиокой, руководством торгово-промышленной палаты города и председателем Федерации биатлона Японии Хироаки Ибэ.

"Стороны обменялись мнениями о расширении взаимодействия в экономической, спортивной и образовательной сферах. Также достигнута договоренность о проведении осенью 2020 года форума "Беларусь-Хоккайдо", - проинформировали в посольстве.

В городе Саппоро прошла расширенная встреча представителей дипломатического корпуса Беларуси и России с деловыми и общественными кругами Хоккайдо. На ней присутствовали около 50 представителей компаний и организаций региона, а также соотечественники. Они ознакомились с экспозициями, посвященными двустороннему экономическому сотрудничеству. Состоялась также презентация книги о деятельности Иосифа Гошкевича в Японии.

Кроме того, руководитель белорусской дипмиссии встретился с японскими спортсменами, посещавшими Беларусь летом 2018 года для проведения тренировок на спортивной базе Федерации биатлона Беларуси в Новополоцке.-0-

Фото посольства Беларуси в Японии