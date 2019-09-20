Форум "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" с участием 60 стран пройдет в Минске

20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Масштабная международная экспертная конференция "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" 7-8 октября пройдет в Минске. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный организатор мероприятия - научно-просветительское учреждение "Совет по международным отношениям "Минский диалог". Уже во второй раз "Минский диалог" соберет в белорусской столице видных действующих и бывших политиков, дипломатов и парламентариев, представителей ОБСЕ, ЕАЭС, ОДКБ и НАТО, авторитетных политологов и экспертов, включая руководителей ведущих аналитических центров и "фабрик мысли" из США, Китая, Великобритании, Германии, Франции, России‚ Украины и ряда других стран Евросоюза и СНГ. Всего ожидается более 500 участников из порядка 60 стран мира.

Планируется, что участие в мероприятии примет министр иностранных дел Владимир Макей. "Репрезентативный и сбалансированный состав гостей форума позволит обсудить самый широкий спектр вопросов обеспечения международной безопасности, - подчеркнул официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства. - Основными темами заседаний и дискуссий станут подходы по преодолению противоречий и конфронтаций на европейском континенте и в более широком контексте, идеи для обновления современной архитектуры безопасности, обеспечения стратегической стабильности, контроля над вооружениями, информационной безопасности, сопряжения ЕС, ЕАЭС и китайской инициативы "Пояс и путь".-0-