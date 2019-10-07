Форум "Минский диалог" открывается сегодня в Минске

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "Минского диалога" на тему "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" открывается сегодня в белорусской столице, сообщает БЕЛТА.

Участниками двухдневного мероприятия станут действующие официальные лица высокого уровня, бывшие политики, имеющие опыт работы на международной арене, академические эксперты. Ожидается, что их общее число будет больше, чем в прошлом году, когда на форуме побывали более 500 представителей из 59 стран.

Еще до начала официальной части состоится экспериментальная сессия молодых лидеров из стран, которые определяют безопасность Восточной Европы. Кроме того, в преддверии старта "Минского диалога" организаторы намерены представить аналитический доклад о ситуации по безопасности в Беларуси и вокруг нее, о том, какие угрозы доминируют в регионе.

Сразу после официального открытия форума начнется сессия официальных лиц, на которой ожидается участие действующих министров иностранных дел, где будет представлен взгляд отдельных государств на происходящие в Европе события.

На площадке форума все заинтересованные смогут открыто дискутировать о настоящем и будущем европейской безопасности и искать взаимоприемлемые стандарты безопасности для всех. Мероприятие соберет высокопоставленных официальных лиц и ведущих экспертов из ЕС, России, США, Китая и государств Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

"Минский диалог" начал свою работу в качестве экспертной инициативы в начале 2015 года. Его миссия - предоставлять открытую площадку без геополитических разделительных линий для исследований и дискуссий о международных отношениях и безопасности в Восточной Европе. Регулярные мероприятия "Минского диалога" собирают международных экспертов, а также высокопоставленных государственных деятелей и дипломатов.-0-