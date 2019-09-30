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30 сентября 2019, 12:01

Форум "Минский диалог" с каждым годом вызывает все больший интерес - эксперт

Фото из архива
Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "Минского диалога" на тему "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" пройдет в столице 7-8 октября. С каждым годом он вызывает все больший интерес среди экспертного сообщества, сообщил журналистам программный координатор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приглашены все высшие должностные лица страны, Президент Беларуси Александр Лукашенко, у которого, как мы знаем, в графике уже стоит наша конференция. Но, учитывая, какие процессы идут вокруг и внутри Беларуси, никогда не знаешь, что может отвлечь людей такого уровня. Тем не менее, мы ожидаем его участия", - сказал Денис Мельянцов.

Участниками мероприятия станут действующие официальные лица высокого уровня, бывшие политики, имеющие опыт работы на международной арене, академические эксперты. Ожидается, что их общее число будет больше, чем в прошлом году, когда на форуме побывали более 500 представителей из 59 стран.

"У нас получается по-настоящему президентская сессия, - отметил организатор. - Будет участвовать бывший Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и бывший Президент Хорватии Степан Месич. Можно констатировать, что от форума к форуму интерес и уровень (гостей и участников. - Прим. БЕЛТА) возрастает".

Среди тех, кто уже подтвердил участие в форуме, - директор Бюро Восточной Европы Госдепартамента США Брэд Фреден, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Мы также ожидаем статусных гостей из Российской Федерации, потому что в прошлый раз почему-то у многих возникли вопросы, что была недопредставлена Российская Федерация, хотя было много экспертов. Тем не менее, в этот раз будут парламентарии - сенатор Алексей Пушков и депутат Госдумы Вячеслав Никонов", - проинформировал эксперт. В числе участников панельной дискуссии на тему медиабезопасности будет главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Рассказывая о программе форума, учредитель и директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман отметил, что еще до начала официальной части состоится экспериментальная сессия молодых лидеров из стран, которые определяют безопасность Восточной Европы. "За два дня до форума они будут работать в своем режиме и готовить декларацию молодых лидеров, которая будет обращена к менее молодым, но очень ответственным политическим лидерам", - добавил он.

"Мы также попросили ряд послов, в частности Евросоюза, России и Великобритании, которые аккредитованы в Минске, и главу парламентской комиссии по международным делам представить свой фидбэк. То есть еще до формального начала форума будут дискуссии. Думаю, они будут не менее интересными, чем и основная часть форума", - продолжил Евгений Прейгерман.

Также до начала форума организаторы намерены представить аналитический доклад о ситуации по безопасности в Беларуси и вокруг нее, о том, какие угрозы доминируют в регионе. "Стали возникать вопросы по поводу названия нашей конференции - не слишком ли мы нагнетаем. Мы решили подготовить такой доклад - с нашим видением региональной, глобальной проблематики в вопросах безопасности, и показать, что на самом деле не нагнетаем, что мир и Восточная Европа действительно стоят на краю пропасти, особенно после распада некоторых режимов контроля над вооружением. Происходят процессы, которые нам кажутся весьма пугающими", - рассказал Денис Мельянцов.

Сразу после официального открытия начнется сессия официальных лиц, на которой ожидается участие ряда действующих министров иностранных дел, где будет представлен взгляд отдельных государств на происходящие в Европе события. "Особенно будет интересно в контексте последних инициатив Президента Эммануэля Макрона послушать представителя Франции. МИД Франции обратился к нам с просьбой предоставить достаточно времени, чтобы они смогли изложить свое видение", - отметил организатор.

На площадке форума все заинтересованные смогут открыто дискутировать о настоящем и будущем европейской безопасности и искать взаимоприемлемые стандарты безопасности для всех. Мероприятие соберет высокопоставленных официальных лиц и ведущих экспертов из ЕС, России, США, Китая и государств Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

"Минский диалог" начал свою работу в качестве экспертной инициативы в начале 2015 года. Его миссия - предоставлять открытую площадку без геополитических разделительных линий для исследований и дискуссий о международных отношениях и безопасности в Восточной Европе. Регулярные мероприятия "Минского диалога" собирают международных экспертов, а также высокопоставленных государственных деятелей и дипломатов.-0-

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