Форум регионов Беларуси и России доказал свою состоятельность - Исаченко

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России доказал свою состоятельность. Такое мнение журналистам по итогам заседания межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству на полях VIII Форума регионов Беларуси и России высказал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум регионов доказал свою состоятельность, результативность, показывает большую заинтересованность со всех сторон. Об этом говорят те соглашения и контракты, которые подписываются на полях форума. Это та площадка, где встречаются субъекты регионального хозяйствования, обсуждается уже практика применения существующих законодательств и те проблемные моменты, вопросы, которые мешают еще дальнейшему сближению. Тогда они выносятся на более высокий уровень, где уже принимаются соответствующие законодательные акты", - сказал Анатолий Исаченко.

Вице-спикер добавил, что в условиях санкционного давления со стороны коллективного Запада вопросы интеграции, объединения, унификации законодательств по отдельным направлениям приобретают важное значение.

Сегодня состоялось заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. "Мы обсуждали итоги VII форума, подводили итоги, оценивали его результаты, а также наметили планы на следующий год. Обозначили те вопросы, которые будем рассматривать. Это демографическая безопасность, здравоохранение. На сегодняшний день эти темы очень актуальны для двух государств", - отметил Анатолий Исаченко.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал 29 июня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.-0-

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Фото Андрея Покумейко