Форум в "Великом камне" станет региональным продолжением встречи "Пояс и путь"

27 апреля, Хотан /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Форум в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", который намечен на 2 июля, станет региональным продолжением пекинской встречи высокого уровня "Пояс и путь". Об этом корреспонденту БЕЛТА заявили в посольстве Беларуси в Китае.

Вопросы проведения предстоящего в Беларуси мероприятия в числе других рассматривались во время встреч в Пекине министра экономики Дмитрия Крутого с руководством китайских корпораций. Они прошли с участием председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, главы администрации индустриального парка "Великий камень" Александра Ярошенко, посольства Беларуси в Китае.

В ходе встречи с генеральным исполнительным директором Китайской корпорации по железнодорожному строительству CRCC Ли Хунци обсуждены вопросы развития транспортной инфраструктуры, связывающей Минск и индустриальный парк "Великий камень".

На переговорах с председателем правления корпорации "Чайна Мерчантс Групп" Ли Цзянхуном речь шла о подготовке форума в "Великом камне" в соответствии с договоренностями лидеров Беларуси и Китая, а также регистрации новых резидентов.

На встрече с председателем правления ZTE Corporation Ли Цзысюэ рассматривались вопросы сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, намечены дальнейшие шаги к расширению взаимодействия в области инноваций и научно-технических разработок.-0-