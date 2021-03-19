Фотовыставка "Стремление к лучшей жизни - достижения КНР в борьбе с бедностью" открылась в Минске

19 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Фотовыставка "Стремление к лучшей жизни - достижения КНР в борьбе с бедностью", организованная китайским посольством, открылась в Минске, сообщает БЕЛТА.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн подчеркнул, что Китай и Беларусь - всесторонние стратегические партнеры. "Мы проводим эту выставку в Беларуси, чтобы поделиться радостью и успешным опытом с белорусскими друзьями, чтобы каждый мог составить более полное впечатление о Китае, лучше понять концепцию управления Коммунистической партией Китая", - отметил дипломат. Он обратил внимание, что в 2012 году была поставлена масштабная цель построения среднезажиточного общества к 2020 году. В феврале 2021 года высшим руководством страны было заявлено: совместными усилиями всего китайского народа в важный год 100-летия со дня основания КПК одержана полная победа в борьбе с бедностью.

"За последние восемь лет в Китае ежегодно в среднем преодолевали бедность более 10 млн человек. В настоящее время 98,99 млн малоимущих сельских жителей избавились от бедности по действующему в Китае критерию. Уровень доходов малоимущих значительно повысился, они уже не беспокоятся о еде и одежде, им также гарантированы обязательное образование, базовое медицинское обслуживание, безопасность жилья и безопасность питьевой воды. Темпы развития в бедных районах значительно ускорились, экономическое развитие идет хорошими темпами, в социальной сфере также достигнут значительный прогресс", - рассказал Се Сяоюн.

Он также подчеркнул: "Всего с 1978 года, то есть с начала политики реформ и открытости Китая, 770 млн малоимущих сельских жителей избавились от бедности. Как самая большая развивающаяся и самая густонаселенная страна в мире Китай достиг цели ликвидации бедности, принятой в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, на 10 лет раньше запланированного срока".

За последние 8 лет центральные, провинциальные, городские и уездные специальные финансовые фонды по борьбе с бедностью инвестировали на данные цели в общей сложности почти $246 млрд. В общей сложности $1,4 трлн. было выдано на целевые финансовые ссуды для борьбы с бедностью.

"Победа Китая в борьбе с бедностью - это не конечный пункт, а отправная точка для новой жизни и борьбы китайского народа. Еще предстоит пройти долгий путь для решения проблемы несбалансированного и неполного развития, сокращения разрыва в развитии между городскими и сельскими районами, а также реализации всестороннего развития человека и общего процветания народа", - резюмировал дипломат.-0-