Франция намерена развивать сотрудничество с Беларусью в сфере укрепления европейской стабильности - посол

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция намерена развивать сотрудничество с Беларусью особенно в сфере укрепления европейской стабильности. Об этом заявил посол Франции в Беларуси Дидье Канесс сегодня на торжественном мероприятии по случаю Национального праздника - Дня взятия Бастилии, передает корреспондент БЕЛТА.
"Как свидетельствует активизация нашего политического диалога, Беларусь - это партнер, чью независимость и суверенитет мы поддерживаем, и с которым мы хотим укреплять сотрудничество, особенно в вопросах, касающихся европейской стабильности", - заявил дипломат.
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