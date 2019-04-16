Франция заинтересована сотрудничать с Беларусью в сфере новейших технологий

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция заинтересована развивать с Беларусью сотрудничество по ряду направлений, в том числе в сфере новейших технологий. Об этом заявлялось сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с парламентской делегацией Франции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава делегации - заместитель председателя Комиссии Сената по финансам, председатель группы дружбы "Франция-Беларусь" Шарль Гене отметил, что Франции интересен ряд направлений сотрудничества с Беларусью. Речь идет о лесной промышленности и всем, что с ней связано, туризме. Французские парламентарии предложили также обсудить взаимодействие в сфере новейших технологий. В качестве примера Шарль Гене привел создание искусственного интеллекта, цифровые технологии.

Заместитель председателя Комиссии Сената по финансам, председатель группы дружбы "Франция-Беларусь" Шарль Гене

Михаил Мясникович с удовлетворением констатировал, что белорусско-французские отношения в последние годы значительно активизировались. Это касается и политических контактов, и межпарламентского диалога, и экономического сотрудничества. Он выразил уверенность, что во время визита делегации представится возможность "рассмотреть и эти, и новые вопросы, интересные проекты". Он рассчитывает, что в целом визит парламентской делегации Франции, который проходит 15-19 апреля, будет успешным.

Во время переговоров Михаил Мясникович предложил французским парламентариям обсудить вопросы, связанные с взаимной поддержкой на международных площадках, в том числе в ПА ОБСЕ. Беларусь готовит к летней сессии ассамблеи проект резолюции, посвященной развитию науки, технологий и инноваций. Председатель Совета Республики выразил надежду, что французские парламентарии поддержат белорусские инициативы.

На встрече обсуждалось также развитие побратимских связей и сотрудничества между городами и регионами двух стран. Михаил Мясникович предложил подумать о таком формате взаимодействия, как форум городов-побратимов.

Двусторонний товарооборот в 2018 году вырос на 9%, в том числе белорусский экспорт - более чем на 12%. Позитивная динамика сохраняется и в текущем году. "Это говорит о том, что бизнес подтягивается к тому уровню политических контактов, которые устанавливаются между парламентами двух стран", - отметил Михаил Мясникович.

Рабочая группа по сотрудничеству с Францией в Совете Республики и группа дружбы "Франция-Беларусь" в Сенате Франции созданы в 2018 году.

Деятельность групп направлена на расширение сотрудничества побратимских городов Беларуси и Франции, установление прямых контактов между деловыми кругами, развитие двусторонних отношений в инвестиционной, сельскохозяйственной, экологической и других сферах.

Парламентская делегация Франции во время визита в Беларусь проведет встречи с руководством Министерства иностранных дел, Конституционного суда, Парка высоких технологий. Парламентарии побывают также в ОАО "БелАЗ", встретятся с местными властями Минской и Гродненской областей.-0-