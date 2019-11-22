"Гаденький осадочек остался" - в "Клубе редакторов" уличили Россию в давлении на Беларусь через СМИ

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" руководители ведущих республиканских средств массовой информации высказались о давлении со стороны России на Беларусь через СМИ, сообщает БЕЛТА.

К этой теме участники дискуссии подошли, на первый взгляд, с неожиданной стороны. Во время передачи руководители белорусских СМИ затронули ангажированный ролик на телеканале Euronews, посвященный белорусским выборам. Он вышел в эфир под громким заголовком "Белорусы ненавидят Лукашенко". Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович заметила, что сюжет появился только в русскоязычном эфире, а на англоязычном канале Euronews его не было. Поэтому она предположила, что этот материал вполне возможно был заказан не западными соседями Беларуси.

О сюжете на "Евроньюс": Евгений Афнагель… Кто это, чтобы говорить за всех белорусов? В новостном эфире телеканала ОНТ в рубрике "Будет дополнено" отреагировали на сюжет "Евроньюс" на тему прошедших в Беларуси выборов в Палату представителей.

"Я не уверена, что Брюссель так уже был заинтересован в этом материале. Иногда хочется повлиять на Беларусь с разных сторон, и, по-моему, это тоже возможность прощупать. Мне кажется, этот материал можно рассматривать и так тоже", - добавила руководитель агентства.

Похожий пример привел директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук. Он упомянул о статье российской газеты "Коммерсантъ", в которой на днях вышел материал из Вашингтона: в столице США, по словам автора, рассуждали, как помочь Беларуси, не помогая Лукашенко.

"Знаете, такой гаденький осадочек после этого остался. Откровенная заказуха. Никогда этого не было видно", - заявил он.

Руководитель телеканала ОНТ Марат Марков заметил, что материал в газете "Коммерсантъ" похож на сюжет Euronews: "Технология та же. Даже подбор слов одинаковый почему-то".

Дмитрий Жук, продолжив дискуссию, напомнил, что Беларусь не впервые сталкивается с давлением накануне подписания договоренностей с Россией. "Хотелось, чтобы к нам относились как к союзникам. На самом деле они прекрасно понимают, что у России более близкого союзника, чем наша страна, нет. Вот зачем это делается?" - задал он риторический вопрос.

Ирина Акулович упомянула о недавнем визите главы государства Александра Лукашенко в Вену и поездке премьер-министра Сергея Румаса в Лондон, обратив внимание, что у Беларуси выстраиваются достаточно близкие отношения с западными соседями. "Вполне возможно, это раздражает, и используются уже немного другие методы, более острые", - описала она действия российской стороны.

Дмитрий Жук снова задался риторическим вопросом: "А что, Россия не проводит многовекторную внешнюю политику, как Беларусь?"

Марат Марков был уверен: такие выпады нельзя оставлять без внимания. По его словам, критическая реакция белорусских СМИ на сюжет Euronews была очевидна и последовательна. Руководитель ОНТ также отметил, что "Коммерсантъ" со своей статьей вышел фактически сразу же после сюжета на Euronews, с небольшой разбежкой. "Материал посвящен слушаниям в Конгрессе США о перспективах вырвать Беларусь из орбиты влияния России. Но самое интересное, что отталкивались в "Коммерсанте" тоже от выборов, - обратил он внимание на это совпадение. - Я, наверное, поддержу мысль, что это однозначно звенья одной цепи".

Такие же тревожные звоночки руководители белорусских СМИ увидели и в недавних переговорах премьер-министров Беларуси и России. Они заметили, что с одной стороны встреча была достаточно позитивной. Однако директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов процитировал Дмитрия Медведева. Российский премьер заявил, что стороны намерены не просто уменьшить количество разногласий, но и "прочувствовать пределы гибкости в позициях друг друга".

Дмитрий Жук выразил надежду, что речь идет об экономическом сотрудничестве, а не посягательстве на белорусский суверенитет. А вот Марат Марков был резче: "Главное, чтобы наши союзники не путали гибкость позиции с гибкостью спины. Если действительно дружеские, взаимовыгодные отношения, давайте дружить без всяких проблем. Мы реально готовы сотрудничать. Но если (извините, может быть несколько утрировано) как перед барином согнуться - тогда не надо, спасибо. Моя позиция такая".

Участники программы все же решили завершить ее на оптимистической ноте. Они подчеркнули, что народы Беларуси и России относятся друг к другу по-братски, хорошие отношения и между президентами двух стран. А вот где-то посередине постоянно возникают какие-то нюансы, заметили руководители СМИ. "Если мы научимся их преодолевать, то тогда гибкость позиций не будет переходить у нас в прогибание", - подытожил Марат Марков.

"Надеюсь, что наш оптимизм выльется в реально положительные решения для наших двух народов и до конца мы станем с вами свидетелями этих событий", - завершил передачу директор белорусского "Мира".-0-