Гайдукевич: Беларусь активно укрепляет свои позиции в новой геополитической повестке

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь активно укрепляет свои позиции в новой геополитической повестке. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь очень активно вписывается в новую геополитическую повестку, которая возникла сейчас. Она поменялась: однополярный мир рухнул. И мы в этом многополярном мире, где появилось несколько центров силы, нашли свое место. И не просто нашли, а укрепляем свои позиции и являемся надежным партнером", - отметил Олег Гайдукевич.

По мнению депутата, в этом заключается залог и национальной безопасности, и стабильного экономического развития.

Политик также задался вопросом: почему белорусы иногда не гордятся достижениями своего государства? "У нас эту гордость хотят забрать. А нам есть чем гордиться", - убежден парламентарий.-0-