Гайдукевич: Беларусь и Россия сегодня спасают Европу от войны

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия сегодня спасают Европу от войны. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"Что сейчас делают наши лидеры, Беларуси и России: сегодня мы как раз таки спасаем Европу от войны", - заявил Олег Гайдукевич.
Политик подчеркнул, что выдержанная позиция обеих стран, умение не поддаваться на провокации и адекватное реагирование на них не дают разжечься конфликту.-0-