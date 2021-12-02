Гайдукевич: Беларусь и Россия - суверенные государства, и мы сами принимаем решения

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия - суверенные государства, и мы сами принимаем решения, заявил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, член Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики Олег Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы суверенные государства, мы сами принимаем решения. И все наши интеграционные проекты направлены на укрепление суверенитета, с одной стороны, а с другой - на улучшение жизни людей", - сказал Олег Гайдукевич.

Сегодня в Минске прошло заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Были признаны полномочия депутатов Парламентского собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной думой Федерального собрания России, прошли выборы председателя и заместителя председателя Парламентского собрания. Кроме того, были утверждены обновленные составы комиссий и избраны председатели и заместители председателей комиссий.

Одним из главных вопросов повестки сессии стало обсуждение мер, направленных на исполнение декрета Высшего государственного совета СГ от 4 ноября 2021 года №6 "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Парламентарии также рассмотрели союзные интеграционные программы и деятельность по законодательному обеспечению их выполнения. Кроме того, обсуждена ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах и реакция Евросоюза и других международных организаций на проблемы международной миграции, принято соответствующее заявление Парламентского собрания.

"Это судьбоносная встреча. Сегодня главная задача депутатского корпуса Беларуси и России - законотворческая деятельность, которая направлена на углубление интеграции и продолжение того, что заложили президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. Это крайне важная работа. Я убежден, что мы с ней справимся, и причем в кратчайшие сроки. Более того, и в Беларуси, и в России сейчас происходит изменение законодательства. У нас вообще референдум по Конституции - это развитие политической системы страны. Нам крайне важно сейчас вместе с российскими коллегами сверить часы и определить наше дальнейшее движение вперед по построению Союзного государства", - отметил парламентарий.-0-