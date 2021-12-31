Гайдукевич: изменения в Конституцию нужны для гарантии мирного транзита власти в Беларуси

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Конституцию нужны для гарантии мирного транзита власти в Беларуси. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Нам нужны гарантии того, чтобы у нас в Беларуси была преемственность власти при смене поколений, при смене элиты. Это нормальный процесс. Мы не хотим нового Горбачева, нам не нужно повторение 1991 года. Мы не хотим, как на Украине, чтобы каждый год выборы и каждого президента объявляли из героя преступником, и начинали строить государство с начала каждые пять лет, уходя все назад. Нам не нужен Ближний Восток, нам не нужны цветные революции. Мы не хотим разрушать Беларусь и строить новое какое-то "великое государство". Мы хотим гордиться тем, что у нас было, сохранить то, что у нас было, но при этом модернизировать и двигаться вперед", - заявил политик.

По мнению депутата, пойти таким путем можно только после принятия изменений в Конституцию страны. Она станет гарантией защиты граждан и сложившегося государственного строя, подчеркнул он. "Я не уверен, что при этой Конституции, которая спасла страну в 1996 году, следующий президент сдержит свое обещание не нарушать курс, - сказал Олег Гайдукевич. - А вдруг он обманет, предаст? Вот чтобы такого не было, чтобы он не предал белорусский народ, мы должны иметь гарантии".-0-