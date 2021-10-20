Гайдукевич: конституционный референдум - эволюционный путь развития политической системы Беларуси

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум по изменению Конституции - это эволюционный путь развития политической системы Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"Основным политическим событием, предстоящим в стране, станет референдум по изменению Конституции Беларуси. 20 октября на заседании Высшего совета и Центрального комитета Либерально-демократической партии с участием руководителей региональных структур принято решение о полномасштабном участии партии в предстоящем событии. Мы примем участие как в формировании соответствующих комиссий, так и всецело проведем работу по популяризации и максимальному включению в этот процесс наших граждан, - отметил депутат. - Мы убеждены, что референдум - это эволюционный путь развития политической системы Беларуси, альтернативы ему нет".

Также, по словам Олега Гайдукевича, на заседании принято решение о проведении Форума патриотических сил в поддержку предстоящего референдума. "Мы покажем, что белорусский народ един в своем желании - мирно и эволюционно развивать свою страну. Форум патриотических сил пройдет в январе 2022 года с участием более 1000 делегатов со всей страны. Местом проведения станет Дворец Республики или "Президент-отель", - рассказал парламентарий. -0-