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Политика
02 декабря 2020, 19:23

Гайдукевич: надо запретить в Беларуси заниматься политикой тем, кто финансируется извне

Олег Гайдукевич. Фото из архива
Олег Гайдукевич. Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо раз и навсегда запретить в Беларуси заниматься политикой тем, кто финансируется извне. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы должны сейчас реформировать политическую систему раз и навсегда, закрыть возможность заниматься политикой и участвовать в политических процессах тем, кто финансируется извне. Это общемировая практика. Финансируешься извне - кто платит, тот заказывает музыку", - сказал Олег Гайдукевич.

Он подчеркнул, что если какой-либо политик финансируется из-за рубежа, то он никогда не будет отстаивать интересы своей страны. "Это невозможно", - добавил он.-0-

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