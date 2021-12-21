Гайдукевич о нападении на посольство Беларуси в Лондоне: это оскорбление нашей страны и народа

21 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Нападение на посольство Беларуси в Лондоне, избиение дипломата - это оскорбление нашей страны и народа. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"19 декабря в Лондоне было совершено нападение на белорусское посольство. Сначала здание осквернили, полиция не вмешалась, никого не задержали, никому не помешали это делать. Но этого оказалось мало. И вечером возле этого же посольства избили белорусского дипломата толпой. Мерзавцы, негодяи напали на человека и избили его, он получил тяжкие повреждения, находится в больнице. Мы прекрасно понимаем, что здание посольства находится под постоянным наблюдением. Полиция прекрасно видела, что там происходит, - отметил депутат. - Вот такая демократия и свобода Запада, которой учат нас. И они же будут учить нас толерантности, и они же будут рассказывать, как правильно вешать флаг сексуальных меньшинств, они нас будут учить, что надо друг друга любить, уважать, что мы все братья. Но при этом они спокойно смотрят и закрывают глаза, как избивают белоруса за то, что у него есть какие-то свои политические взгляды, потому что им не нравится та политика, которую проводит наша страна, та политика, которую определил наш народ. За это, значит, можно избивать ногами толпой одного человека, этим трусам, мерзавцам и негодяям".

По словам Олега Гайдукевича, вот они двойные, тройные стандарты, вот оно международное право. "Мы требуем немедленного возбуждения уголовного дела, мы требуем соблюдения закона, мы требуем привлечения этих лиц к уголовной ответственности, а если надо, то и выдаче Республике Беларусь. Белорусские спецслужбы должны защищать наш народ, защищать страну. Мы вправе привлекать к ответственности тех, кто нарушает наше законодательство, так, как мы считаем нужным. Каждый тот предатель, кто ползает по кабинетам Польши, Литвы, вымаливая санкции, организовывает теракты на территории Беларуси, должен знать, что безнаказанными вы не останетесь и каждый из вас будет привлечен к уголовной ответственности", - сказал он.

Олег Гайдукевич подчеркнул, что в Беларуси возмущены произошедшим в Лондоне: это недопустимо, это нарушение любых законов и человеческой морали в том числе. "Мы требуем самых решительных мер от Министерства иностранных дел, от белорусского правительства, это оскорбление страны и народа. Я как лидер Либерально-демократической партии, как депутат, обещаю, что просто так этого мы не оставим, мы не позволим оскорблять нашу страну и наш народ", - заверил политик.-0-