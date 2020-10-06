Гайдукевич о ситуации в Кыргызстане: если в стране допустили одну цветную революцию - будет и вторая

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если в стране допустили одну цветную революцию - будет и вторая. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, комментируя ситуацию в Кыргызстане после парламентских выборов.

"Если в стране допустили одну цветную революцию - будет и вторая, - сказал Олег Гайдукевич. - Объясню почему. Свершилась революция, госпереворот. Но если одним можно делать революцию, почему нельзя другим? Значит, это будет снова через год или два. И мы это видим в странах постсоветского пространства. Возьмите Украину. Сколько уже там было цветных революций и переворотов? То же самое Кыргызстан. Я сейчас не буду говорить о том, что все знают. Клановость, борьба семей, борьба север-юг - это все есть. Но самое главное - они допустили все это один раз".

Парламентарий подчеркнул, судьба страны не должна решаться на улице. "И еще один момент - внешнеполитический. Конечно, не бывает таких совпадений. Посмотрите Беларусь - попытка цветной революции и вмешательства извне. Сейчас - Нагорный Карабах, Кыргызстан. Мы прекрасно видим, что вокруг России пытаются создать зону нестабильности. Это все геополитическое противостояние. Сейчас в мире оно обострилось. Впереди выборы в США. И там еще неизвестно, что будет. Сейчас идет геополитический передел мира, борьба за зоны влияния. И Беларусь находится в центре всего этого, потому что мы европейское государство, - отметил он. - Какая наша должна быть повестка, что мы должны делать? Первое - это консолидация внутри страны, политические реформы, изменение Конституции. Второе - не допускать вмешательства извне. И третье - мы должны вместе с Россией укреплять союзные отношения, понимая, что они значат и что находится на кону. И самое важное - укрепление союзных отношений укрепляет наш суверенитет".-0-