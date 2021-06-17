Гайдукевич о тех, кто аплодирует санкциям: вы думаете о чем угодно, но не о стране - вы ее продаете

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тем, кто аплодирует санкциям, можно сказать одно: вы думаете о чем угодно, но не о стране - вы ее продаете. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, сообщает БЕЛТА.

"Встреча Байдена и Путина! Много уже написано. Для меня очевидно, что однополярного мира больше не будет, это реальность сегодняшнего дня. И с Россией придется считаться, нравится или не нравится это кому-то на Западе. И это хорошо. Но я о Беларуси! Восторг наших беглых оппозиционеров вызвал факт того, что Байден высказал Путину глубочайшую озабоченность ситуацией в Беларуси. В этот же день послы стран ЕС, ну конечно же случайно, согласовали очередной, четвертый пакет санкций в отношении нашей страны. Все это вызвало бурный восторг у неудавшихся революционеров", - отметил парламентарий.

Он задается вопросом, чему тут восторгаться, ведь озабоченность США мы уже видели в Украине, Грузии, Ираке, Ливии, Югославии, Сирии. "Озабоченность есть одна - свои национальные интересы в регионе и противостояние с Россией и Китаем. Ни демократия, ни свобода, ни тем более процедура выборов никогда не интересовали Запад. Победи госпереворот в 2020 году, удел Беларуси - тявкать, выпрашивая себе деньги на борьбу с мифической российской угрозой. Еще есть радость от санкций! Надежда на обнищание, падение экономики. И все это приведет к революции и демократии. Не бывает, друзья, нищих демократических стран, это первое, и не бывает хороших революций, - считает Олег Гайдукевич. - Все только начинается. Противостояние в регионе надолго. Надежда тех, кто хочет сломать Беларусь, это будущие события - референдум, выборы, смена элит в стране. Наша же задача - сплотить страну, укрепить ее институты так, чтобы риски были не страшны".

Депутат считает, что для этого надо растить политическую патриотическую элиту, закрепить конституционно низменность основ государства - двуязычие, геополитика, социальные стандарты.

"Укреплять интеграцию и заниматься экономикой. Это основа суверенитета и государственности. Ну, а тем, кто аплодирует санкциям и радуется давлению на Беларусь, сказать можно одно: вы думаете о чем угодно - о деньгах, как Тихановская и Вячорка, о своих неудовлетворенных амбициях, как Латушко, всю жизнь мечтавший о политике, сидя в кабинете посла. Но не о стране. О стране вы не думаете. Вы ее продаете", - резюмировал Олег Гайдкевич.-0-