Гайдукевич: пятый пакет санкций поможет нам принять ряд нужных решений

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый пакет санкций поможет нам принять еще ряд нужных решений. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, комментируя введение ЕС очередных ограничений для Беларуси.

"Посмотрел на новый пакет санкций - все тяжелее европейским чиновникам сохранять хоть подобие лица! Вы учите демократии и включаете в список журналистов, имеющих свою точку зрения. Вы не согласны с ними, но они так считают. Надо быть с вами согласными во всем? Надо упасть на колени и кричать: "О, великий европейский путь, о, европейская демократия, о, Брюссель!"? Те, кто учат нас демократии, сами уничтожили ее", - сказал депутат.

Также он проанализировал, к чему привели первые четыре пакета санкций ЕС с точки зрения политики и геополитики. "Беларусь никогда не будет больше обсуждать внутриполитическую повестку в стране с кем-либо и это правильно. Мы наконец-то убрали из страны НКО и организации, финансируемые извне и работающие на другие страны, а не на Беларусь. Мы усилили интеграцию с Россией во всех сферах, что укрепит нашу государственность. Мы стали очень активно защищать наши ценности и историю, - подчеркнул Олег Гайдукевич. - Что получила Европа: за годы противостояния с Россией и Беларусью Европа только ослабла! Ни одной цели не достигнуто. Европа слабеет, а то, что творит Литва и Польша, несет угрозу безопасности самой Европы. Смены власти по сценарию Запада не будет ни в России, ни в Беларуси. Европейские ценности превращаются в ложь, и ни одна постсоветская республика не получила от Запада ничего, кроме пустых обещаний. Пятый пакет санкций поможет нам принять еще ряд нужных решений".-0-