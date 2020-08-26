Гайдукевич предлагает парламенту собрать внеочередную сессию и обсудить ситуацию в Беларуси

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в эфире программы "ОбъективНо" на телеканале ОНТ заявил, что парламенту необходимо собрать внеочередную сессию и обсудить ситуацию в стране, сообщает БЕЛТА.

"Я убежден, что парламент должен сейчас играть более весомую роль, чем он играет сегодня в этой ситуации. Моя позиция в том, что мы должны собрать внеочередную сессию, обсудить это", - сказал Олег Гайдукевич.

По его словам, в парламенте также можно создать специальную комиссию, которая бы изучила все происходящие в стране события. "Люди ждут, мы должны им дать ответы на их вопросы", - подчеркнул депутат.-0-