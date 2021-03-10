Гайдукевич: решение МИД о высылке польского консула можно только приветствовать

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Министерства иностранных дел о высылке польского консула можно только приветствовать. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

"Решение МИД можно только приветствовать и поддержать. Никто и нигде не имеет права ни учить Беларусь, ни позволять себе не уважать наши традиции, историю и законы. Еще жестче должна быть наша реакция на санкции. Нам есть чем ответить. Мы хотим нормальных, хороших отношений с нашими соседями, но поучительный тон и давление оставьте для себя. Разбирайтесь сами у себя, - отметил парламентарий. - Европейский союз не может разобраться со своими проблемами, их там накопилось на десятилетия, начиная от противоречий в самом ЕС, миграционного кризиса, проблем с демократией и так далее. Но всем хочется учить нас. Ну и главное. Понятно же, что никто в Польше за демократию в нашей стране не переживает. Это сказки. Интересует лишь геополитика и собственные интересы. Для этого в гостиницах бесплатно кормят наших политических бомжей".

Как сообщалось, временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский 9 марта был вызван в МИД. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций. В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Беларуси.-0-