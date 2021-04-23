Гайдукевич: сместить власть в Беларуси - задача номер один для многих центров силы на Западе

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смещение власти в Беларуси - задача номер один для многих центров силы на Западе. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Сместить власть в Беларуси - это задача номер один для многих центров силы на Западе. По двум причинам. Первая: Беларусь - последний рубеж перед тем, как раскачивать ситуацию в Российской Федерации. Это аксиома. И второй момент - геополитический: Беларусь занимает крайне важное положение, и она нужна", - обратил внимание Олег Гайдукевич.

Он отметил, что у Запада не получилось реализовать в Беларуси уличный сценарий, организовать переговоры между находящейся за границей оппозицией и белорусскими властями тоже не получается. "Что остается? Устранение власти и госпереворот насильственным путем", - добавил депутат.

Руководитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев высказался о международной реакции на раскрытие попытки мятежа в Беларуси, назвав ее "абсолютным цинизмом и лицемерием".

"Буквально два дня назад участвовал в заседании спецгруппы ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы. - Прим. БЕЛТА) по правам человека. Вы не представляете: сидит украинский депутат в ПАСЕ господин Гончаренко, который снимал сожженные трупы в Доме профсоюзов в Одессе, и рассказывает о том, как безумно нарушаются в Беларуси права человека, как у нас здесь преследуются средства массовой информации. Хотя сам же выступал за закрытие трех телеканалов в Украине", - рассказал глава БСЖ.-0-