Гайдукевич: США нужна слабая Европа, раздираемая противоречиями

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США нужна слабая Европа, раздираемая противоречиями. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"НАТО перебрасывает тяжелую технику к границе с Беларусью. Нам не надо это противостояние, Германии и Австрии - тоже. Не нужно оно и полякам, и литовцам, и украинцам, - сказал депутат. - Белосток мечтает о белорусах - немцы ничего там не купят. Клайпеда мечтает о белорусах - немцы там не отдыхают. Украинцы мечтают о бизнесе с Беларусью - в Германию они продают мизер. Противостояние нужно США. Они используют в своих целях марионеток в виде политиков Польши и Литвы. Литва последними действиями показала, что не может принять ни одного суверенного, независимого решения".

По словам Олега Гайдукевича, это противостояние ослабляет Европу. "США нужна слабая Европа, раздираемая противоречиями. Теперь на границе тяжелая техника НАТО. Что Европа получит в ответ? Естественно, мы ответим. Военный потенциал Союзного государства на 20 лет опережает потенциал НАТО. В НАТО есть США и Турция, европейский потенциал крайне слаб, - считает депутат. - Особенно смешно выглядит Литва. Войны не будет, некому там воевать. НАТО не решило ничего ни в Сирии, ни в Афганистане, ни в Украине. Но нам не надо это противостояние, политикам пора одуматься. Ни в России, ни в Беларуси силой ничего не решить. Пусть вспомнят историю".-0-