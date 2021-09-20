Гайдукевич: в политике не место партиям и политикам, финансируемым извне

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В политике не место партиям и политикам, финансируемым извне. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич по итогам мониторинга выборов в Госдуму России в составе группы наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

"Россия поменялась, она провела выборы для себя, для своей страны и граждан, ее мало интересует мнение извне. И этот правильно! Нам меньше, и в Беларуси, и в России, надо смотреть на мнение извне. Это наши страны, нам решать, как жить, как проводить выборы, - сказал депутат. - Электронное голосование, понравилась организация, надо внедрять и у нас. Я сторонник пропорционально-мажоритарной системы. И партийные списки, и одномандатные округа имеют минусы, и 50 на 50 баланс, позволяющий максимально представить разные точки зрения".

Олег Гайдукевич отметил, что в России и по одномандатным округам в основном победили представители власти, партийные списки помогли представить разные точки зрения в Государственной думе.

"В политике не место партиям и политикам, финансируемым извне, просто не место, это иностранные агенты, не политики. Партии могут быть разные, но все они должны жестко, вместе защищать свою страну на внешнем контуре, главное - патриотизм. В Государственную думу прошли 5 политических партий, и ни одна не поддержит санкции в отношении своей страны. Все партии, которые в Беларуси вели 20 лет антигосударственную деятельность, должны быть ликвидированы", - резюмировал парламентарий.-0-