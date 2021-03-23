Гайдукевич: везде, где послушали американские советы, только кровь и развал страны

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В странах, которые послушали советы США, только кровь и развал государства. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, комментируя телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Дереком Шоле, советником Государственного секретаря США в ранге заместителя Госсекретаря.

"Советник Госдепа США позвонил Макею. В ходе разговора он сказал и о том, чтобы у нас прошли новые выборы Президента, естественно, под присмотром наших западных коллег, страшно переживающих за демократию и свободу в нашей стране. Так же сильно они переживали за демократию в Ираке, Сирии, Ливии, Кыргызстане, Украине. И везде, где послушали их советы, только кровь и развал страны. Миллионы беженцев, нищета и потеря суверенитета. Поэтому никаких выборов досрочных, естественно, не будет. Никаких посредников тоже. В сказки, которые нам рассказывали в 90-е годы о переживаниях за наши страны на Западе, мы уже не поверим".

Как сообщалось ранее, телефонный разговор Владимира Макея с Дереком Шоле состоялся 22 марта по американской инициативе. В связи с высказанным советником Госсекретаря рядом озабоченностей глава белорусского МИД призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси, акцентировал внимание на контрпродуктивности попыток оказания давления на суверенное государство.

В данном контексте министр обратил внимание на тот факт, что ряд заявлений американской стороны сделан как под копирку. Владимир Макей также предостерег собеседника от желания воздействовать на работу правоохранительной либо судебной систем Беларуси.

Стороны сошлись во мнении, что в последние годы именно в рамках взаимоуважительного диалога Беларуси и США удалось достигнуть значительного прогресса в двусторонних отношениях.-0-