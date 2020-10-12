Гаспарян: мы не видим от белорусской оппозиции даже попытки политической субъектности процесса

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий месяц мы не видим от белорусской оппозиции ни малейшей попытки политической субъектности процесса. Такое мнение в эфире программы "Соловьев LIVE" высказал российский журналист, политолог, историк Армен Гаспарян, сообщает БЕЛТА.

"Дискотека пошла на третий месяц вот этого безостановочного балагана. Все это время мы не видим ни малейшей попытки политической субъектности этого процесса со стороны оппозиции. Дефилирование прекрасных, замечательных, очаровательных белорусских женщин в белом, наверное, прикольно было наблюдать в первые две, максимум три недели. И все это время встает вопрос о том, кто кого представляет, какие именно политические требования вы выдвигаете. И всякий раз гнетущая тишина по этому вопросу. Вы меня извините, но все, что делает все это время координационный совет белорусской оппозиции, - это жалкое подобие пошлого недоразумения. Это не политика как таковая вообще", - сказал Армен Гаспарян.

По его словам, Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал широкий жест и пошел на диалог с оппозицией. "Он говорит: хорошо, если вам всем нужны перемены, давайте, конституционная реформа - давайте, голосуем за поправки в Конституцию и после этого проводим перевыборы. Оппозиция на это не отвечает никак. Хотя, если вдуматься, именно недовольство выборной системой называлось как главенствующая, движущая сила всего этого оппозиционного протеста, - отметил журналист. - Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиции. Казалось бы, вот это то, о чем вы говорите. Пожалуйста, начало конструктивного диалога, обсуждения вот этих конституционных поправок. Опять раздаются голоса из Польши и Литвы: не надо ничего с ним обсуждать, продолжаем выходить на улицы".

Армен Гаспарян подчеркнул, что поведение белорусской оппозиции - яркий пример политического инфантилизма. "Если вы искренне полагали, что вот эти забеги по улицам способны расшатать власть, должен вас огорчить. С такой оппозицией Лукашенко ничего не страшно еще лет 70. Потому что оппозиция, которая не добивается политической субъектности, обречена. Я еще месяц назад говорил: вот выйдет Лукашенко и скажет "хорошо, вот перемены, вы считаете, назрели, давайте договариваться". А кто выйдет от оппозиции? Женщины в белом с цветами в руках? Эта бабушка, которая постоянно говорит омоновцам "я гуляю с белорусским флагом"? С кем должен говорить Лукашенко? Ведь это же классический интеллектуальный тупик. Я понимаю, что оппозиция совсем не хочет всем этим заниматься. Тогда надо это так и сказать честно и откровенно: мы вообще не готовы ни к какому диалогу", - резюмировал он.-0-