Гаспарян: там, где побеждает цветная революция, устанавливается традиция площадной политики

6 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В странах, где хоть раз побеждала цветная революция, устанавливается традиция площадной политики, и они надолго попадают в состояние турбулентности. На эту закономерность в беседе с корреспондентом БЕЛТА обратил внимание российский журналист, политолог, историк Армен Гаспарян, комментируя произошедшие события в Кыргызстане.

"Есть три страны на постсоветском пространстве, где к цветным революциям относятся как к неотвратимой сущности бытия - это Украина, Молдова и Кыргызстан. Бессмысленно здесь ожидать каких-то политических решений, им уже привычно решать все через улицу", - сказал Армен Гаспарян. По его мнению, в Кыргызстане власти не учитывают не только чужой, но и свой политический опыт и продолжают двигаться в той же манере. "Кстати, это очень яркая даже не сигнальная ракета, а залп из "Катюши" в политическую жизнь Армении, где есть все шансы повторить кыргызстанский маршрут", - полагает эксперт, имеющий армянские корни.

Отвечая на вопрос, можно ли проводить параллели между последними событиями в Кыргызстане и Беларуси, политолог ответил отрицательно. "Многие стали сравнивать ситуацию в Беларуси и Кыргызстане и делать далеко идущие выводы, - отметил он. - Но, во-первых, политическая система в Беларуси не идет ни в какое сравнение с политической системой в Кыргызстане. А во-вторых, в Беларуси Александр Лукашенко пришел к власти не через улицу и не через штурмы чего только можно, а в результате выборов. И то митинговое движение, которое наблюдалось в Беларуси, оно не про политику, а про показ себя любимых, красивых и прекрасных теплыми вечерами. А в Кыргызстане эта схема отработанная и откатанная". При этом Армен Гаспарян заметил, что Кыргызстан является абсолютным мировым лидером по числу различных околополитических некоммерческих организаций: на семь взрослых человек там приходится одна такая НКО.

"Да и в целом ситуацию в Кыргызстане и Беларуси нельзя сравнивать, - считает Армен Гаспарян. - Для кыргызстанцев это такого рода "дискотека", такая данность, они все время находятся в ней, ведь за последние годы было три или четыре подобных сюжета. И на этом тоже все не закончится. К огромному сожалению, с политической точки зрения у них ситуация не выстроилась, они уже привыкли к таким действиям: не признать выборы, устроить масштабное движение, параллельно создать координационный совет по передаче власти - у них это маниакальная идея".

Эксперт подчеркнул, что создание в Беларуси подобного координационного совета привело к нулевому результату, потому что власти не поддались на уловки о начале каких-либо переговоров. "Александр Лукашенко прекрасно понимал, что эти переговоры ни к чему не приведут, потому что под них никто не заточен со стороны белорусской оппозиции, которая сразу говорила о том, что собирается сносить власть, - указал Армен Гаспарян. - А если вы собираетесь сносить власть, вы совершаете преступление, которое квалифицируется Уголовным кодексом со всеми вытекающими последствиями. К тому же нужно понимать, что подразумевается под переговорным процессом. Потому что можно выйти, как Александр Лукашенко, и сказать: "Вы хотите перемен? Не вопрос. Сейчас мы проведем конституционную реформу, референдум и дальше выборы по всем ветвям власти". Тогда да, это переговорная площадка. А можно выйти как Виктор Янукович, о чем-то с кем-то поговорить и потом оказаться в Ростове-на-Дону. Все зависит от роли личности и от того, есть ли у власти своя позиция. Белорусские оппозиционеры никак не могут понять, что за 26 лет власти Александр Лукашенко построил систему, которая не может просто так взять и рухнуть".

"Александр Лукашенко сейчас дуайен политики на постсоветском пространстве, человек, разбирающийся в ней. А в Кыргызстане ситуация иная. Потому что политическая система не выстраивается ни за год, ни за десять лет, иногда на это уходят даже столетия", - заключил Армен Гаспарян.-0-