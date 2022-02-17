Гаспарян: заявления о "вторжении" России в Украину - в чистом виде политическое безумие

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявления о вторжении России в Украину - в чистом виде политическое безумие, сказал в эфире телеканала "Беларусь 1" российский журналист, историк, писатель Армен Гаспарян, сообщает БЕЛТА.

"За последние 8 лет коллективный Запад вложил сотни миллионов долларов в "расчеловечивание" русских. Ну и последние два года еще в "расчеловечивание" белорусов. Соответственно, нужно ежедневно показывать свою инфернальность нам. Поскольку мы ее не демонстрируем почему-то, а заняты своими делами, то надо обязательно что-то такое придумывать. Это могут быть самые разнообразные истории. Но это в чистом виде безостановочное политическое безумие", - сказал Армен Гаспарян.

Политолог подчеркнул, что ни одно из зарубежных СМИ не сочло необходимым извиниться перед своими читателями за нагнетание ситуации и фейки.

"Я все утро ждал, что хоть какая-нибудь газета The Sun, Daily Mirror или информационное агентство "Рейтер", "Блумберг", канал CNN - ну хоть кто-нибудь извинится. Скажет: мы вам рассказывали, что 16-го будет полный армагеддон. Русские, белорусы через "полесские топи" ворвутся в Украину. Ничего не происходит. Некоторые дописались до того, что не сегодня, но в ближайшее время совершенно точно. Это даже не эпоха постправды, это эпоха постздравого смысла в чистом виде", - добавил Армен Гаспарян.-0-

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