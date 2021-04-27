Гавана выразила поддержку Лукашенко и осудила планы покушения на его жизнь

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Кубы осуждает планы по организации госпереворота в Беларуси и устранению Президента Александра Лукашенко. Соответствующее заявление в Twitter разместил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья, сообщает ТАСС.

"Куба подтверждает свою солидарность с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и решительно осуждает план покушения на его жизнь и семью, а также попытку государственного переворота", - написал дипломат.

17 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти. Комитет госбезопасности Беларуси предъявил обвинение задержанным в совершении преступления по статье о заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. В ведомстве сообщают, что все задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием.-0-