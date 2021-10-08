Генеральное консульство Беларуси откроют в Гонконге

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное консульство Беларуси будет открыто в Специальном административном районе Гонконг (Китай). Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 октября 2021 года №565, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Генконсульство будет открыто до 31 декабря 2021 года.

Министерству финансов необходимо будет профинансировать расходы на открытие и содержание Генерального консульства Беларуси в Специальном административном районе Гонконг в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на данные цели.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-