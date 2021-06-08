Генеральный консул Беларуси в Дубае вручил консульский патент представителю МИД ОАЭ

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный консул Беларуси в Дубае Евгений Лазарев провел встречу с директором отделения Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае шейхом Мактумом аль-Мактумом, во время которой вручил консульский патент. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в ОАЭ.

"Во время церемонии вручения состоялась беседа Евгения Лазарева с Мактумом аль-Мактумом, на которой обсуждалось состояние и перспективы развития белорусско-эмиратского сотрудничества", - рассказали в белорусском загранучреждении.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего всестороннего развития отношений между Беларусью и ОАЭ.-0-