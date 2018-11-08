Генконсульство Беларуси открылось в Гуанчжоу

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия генерального консульства Беларуси в городе Гуанчжоу (Китай) состоялась во время визита заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
С китайской стороны в мероприятии приняли участие заместитель губернатора провинции Гуандун Чжан Гуанцзюнь, представители МИД Китая, местного бизнеса и общественности.
На церемонии замминистра отметил, что генконсульство станет связующим мостом между органами власти, бизнесом и общественностью Беларуси и Китая на региональном уровне и будет способствовать поддержанию высокой активности контактов между двумя странами.
Кроме того, Андрей Дапкюнас обсудил с руководством провинции Гуандун пути активизации сотрудничества между Беларусью и южными регионами Китая в областях туризма, спорта, инвестиций, торговли, культуры. Стороны выразили готовность способствовать активному подключению бизнеса как к проектам двустороннего сотрудничества, так и к процессам синхронизации экономического развития двух стран.
Во время встречи замминистра иностранных дел Беларуси с руководством крупной китайской компании Wens Foodstuff Group стороны обсудили пути и проекты сотрудничества в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства.
В Гуанчжоу также состоялся белорусско-китайский туристический форум с участием заместителя главы белорусского внешнеполитического ведомства, представителей руководства Министерства спорта и туризма, филиала "Белинтурист", а также более 30 представителей туристического бизнеса, органов местной власти провинции Гуандун и специального административного района Гонконг.-0-
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