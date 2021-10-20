Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке прекратило работу

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке закрывается генеральное консульство Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 октября 2021 года №590, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу генконсульство должно закрыться с 20 октября 2021 года. Министерству иностранных дел необходимо принять меры по его закрытию и профинансировать расходы на эти цели.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-