Генсек ОДКБ направится в Казахстан для встречи с высшим политическим и военным руководством

7 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась 9-10 марта совершит поездку в Казахстан, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Станислав Зась в Казахстане встретится с министрами обороны и иностранных дел, а также секретарем Совета безопасности. Как ожидается, генерального секретаря ОДКБ примет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев", - отметил пресс-секретарь.

Во время встреч Станислав Зась проинформирует о запланированных мероприятиях по реализации решений (декабрьской 2020 года) сессии Совета коллективной безопасности и выполнении приоритетных направлений, предложенных Таджикистаном на период председательства в организации в 2021 году.

"Наряду с этим, как ожидается, будет обсуждаться ситуация в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ. Стороны обсудят подготовку к предстоящим в апреле - мае очередным заседаниям уставных органов", - добавил пресс-секретарь.-0-