Генсек ОДКБ посетит Беларусь 4-6 марта

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась посетит с визитом Беларусь 4-6 марта, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Ожидается, что генеральный секретарь ОДКБ обсудит деятельность организации с министром иностранных дел Владимиром Макеем, министром обороны Виктором Хрениным и государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Андреем Равковым", - отметил пресс-секретарь.-0-