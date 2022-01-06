Генсек ОДКБ провел телефонные разговоры с президентами Беларуси и Казахстана

6 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня провел телефонные разговоры с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Обсуждалась ситуация в Казахстане и ход реализации решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну Коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки в стране. Президент Беларуси сообщил о полной поддержке Казахстана. Глава казахстанского государства в свою очередь поблагодарил организацию за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении КМС ОДКБ", - рассказал пресс-секретарь.

"Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - подчеркнул пресс-секретарь.-0-