Генсек ОДКБ увязывает рост опасности неонацизма с попытками переписать итоги войны

8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась увязывает рост опасности распространения неонацизма с попытками переписать историю Второй мировой войны. Об этом он сказал сегодня во время записи интервью для телеканала RT, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нельзя недооценивать опасность неонацизма, - подчеркнул Станислав Зась. - Определенная работа (по противодействию распространению неонацизма. - Прим. БЕЛТА) проводится в ОДКБ, она идет в увязке с отстаиванием правды о Великой Отечественной войне, борьбе с искажением истории".

По мнению генсека ОДКБ, сторонники нацизма есть в любом государстве. "Их может быть ничтожно мало, но они есть. Надо это принимать во внимание и учитывать в работе", - отметил он.

"Опасность пересмотров итогов Второй мировой войны в том, что не только ставится под сомнение подвиг наших дедов, но и создаются условия для демонтажа той системы, которая создавалась государствами-победителями. Это все, мне кажется, взаимосвязано, это тоже надо понимать", - добавил Станислав Зась.-0-