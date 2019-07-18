Генсек ООН высоко оценивает усилия Беларуси по укреплению безопасности в мире и регионе

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш высоко оценивает усилия Беларуси в области укрепления международной и региональной безопасности. Об этом он заявил на встрече с Постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Одной из ключевых тем встречи стала подготовка международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", а также участие в ней генерального секретаря ООН. Конференция состоится в Минске 3-4 сентября этого года. Мероприятие организуют совместно Беларусь и ООН.

"Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам в сфере международных отношений, а также о состоянии и перспективах сотрудничества Беларуси и ООН", - добавили в МИД.-0-