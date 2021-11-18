Генсеку ООН передано личное письмо Макея о ситуации с беженцами

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу передано личное письмо министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о ситуации вокруг беженцев. Об этом сегодня заявил журналистам постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат рассказал, что накануне у него состоялась встреча с генеральным секретарем, во время которой и было передано личное письмо главы белорусского МИД о ситуации вокруг беженцев на западных границах Беларуси с изложением фактической официальной позиции Беларуси о тех шагах, которые предпринимаются по разрешению ситуации и оказанию содействия беженцам.

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