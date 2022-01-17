Генштабы ВС Беларуси и России приступили к планированию совместной проверки сил реагирования

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках реализации решения президентов Беларуси и России генеральные штабы вооруженных сил двух стран приступили к планированию совместной проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Сегодня главнокомандующим Вооруженными Силами Беларуси утвержден замысел планируемого мероприятия. На фоне складывающейся обстановки проверке подвергнется ряд объединений, соединений и воинских частей вооруженных сил Беларуси и России. Основной целью проверки станет оценка готовности военной составляющей выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства.

Предполагается отработать вопросы перегруппировки на большие расстояния для оперативного создания группировок войск (сил), а также выполнить под руководством командующих объединениями ряд учебно-боевых задач по прикрытию государственной границы на суше и в воздушном пространстве, ведению борьбы с силами специальных операций и незаконными вооруженными формированиями, обороне и удержанию занимаемых рубежей, разгрому противника. Будут оценены возможности транспортно-логистической системы по обеспечению перевозки войск (сил).

Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) оперативно реагировать на современные вызовы военной безопасности Союзного государства.-0-