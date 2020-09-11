Геополитическая турбулентность подталкивает Китай и Беларусь к более тесному сотрудничеству - мнение

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геополитическая турбулентность подталкивает Китай и Беларусь к более тесному сотрудничеству. Такое мнение во время видеоконференции "Белорусско-китайские отношения в условиях современной геополитической турбулентности" высказал директор Центра исследования России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Пан Давэй, сообщает БЕЛТА.

"Геополитическая турбулентность подталкивает Китай и Беларусь к более тесному сотрудничеству. В ходе реализации взаимодействия двух стран важно выработать новые механизмы регионального экономического сотрудничества с целью предоставить полезный опыт и свой вклад для совершенствования существующей мировой экономической системы", - сказал Пан Давэй.

По его словам, экономическая глобализация - это не какая-то модель, а положение экономики, которое является следствием объективных тенденций развития, социализации производства, интернационализации экономических отношений. "Ныне глобализация переживает глубокую трансформацию и находится на перекрестке своего развития. Мы вступили в эпоху экономики знаний, которая является сегодня движущей силой экономического развития и является драйвером глобализации. В этот период экономическая глобализация развивается шире и глубже, - отметил директор центра. - Учитывая основные тенденции и меняющиеся внешние обстоятельства, Китай недавно выдвинул новую модель социально-экономического развития, где приоритет принадлежит внутреннему циклу. При этом внутренний и международный циклы будут содействовать друг другу. Это не замкнутая, а открытая модель".-0-