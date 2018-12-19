Германия поддерживает усилия Беларуси на пути вступления в ВТО

19 декабря, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Германия поддерживает усилия Беларуси на пути вступления во Всемирную торговую организацию. Об этом заявил сегодня директор департамента внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и энергетики Германии Экхард Франц на заседании белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям в индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень поддерживаем усилия Беларуси на пути вступления в ВТО. Ваш министр финансов разговаривал с нашим госсекретарем и абсолютно четко подчеркнул, что Беларусь в 2019 году намеревается вступить в ВТО. Это очень важно", - сказал Экхард Франц.

Он отметил рост двустороннего товарооборота между странами и выразил надежду, что Беларусь и Германия смогут удержать эту позитивную динамику.

Экхард Франц также напомнил, что в начале года Беларусь повысила свои позиции в рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития, переместившись из седьмой в шестую группу стран по классификации кредитного риска. "Можно было бы попробовать подняться и до пятой позиции, - считает он. - Это облегчило бы очень многие вещи. Думаю, это должно стать следующей целью".

Беларусь продолжает вести переговоры со странами Всемирной торговой организации по доступу на рынки товаров и услуг. Так, в декабре был подписан соответствующий протокол со Швейцарией, которая стала 20-м членом ВТО, поддержавшим Беларусь. Всего в 2017-2018 годах аналогичные протоколы были подписаны с 10 государствами.-0-