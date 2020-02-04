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04 февраля 2020, 11:48

Германия заинтересована в белорусском электротранспорте и инвестировании в стартапы ПВТ

Марк Хауптманн и Андрей Савиных
Марк Хауптманн и Андрей Савиных

4 февраля, Минск /Наталья Ильичева - БЕЛТА/. Немецкие фирмы заинтересованы в том, чтобы поддерживать инвестиционные процессы в Беларуси. Германия также готова содействовать экспорту белорусской продукции в Европу, в частности это касается электротранспорта. Об этом заявил член Комитета по экономическим вопросам и энергетике Бундестага Федеративной Республики Германия, руководитель германско-белорусской парламентской группы дружбы Марк Хауптманн, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Андрей Савиных
Андрей Савиных

Парламентская делегация Германии, находясь с официальным визитом в Беларуси, 4 февраля встретилась в Палате представителей Национального собрания с председателем Постоянной комиссии по международным делам Андреем Савиных.

"Нас интересуют белорусские транспортные средства, которые работают на электричестве. Думаю, они будут востребованы в Европе. Но здесь придется сначала преодолеть некоторые барьеры, приведя в соответствие определенные стандарты. Что касается немецких инвестиций в Беларусь, то в данном направлении есть большое количество возможностей. В первую очередь, это технологические стартапы Парка высоких технологий - маленькие предприятия, начинающие работать на основе новых идей. Здесь имеется огромный потенциал", - отметил Марк Хауптманн.

Марк Хауптманн
Марк Хауптманн

Делегация планирует 5 февраля посетить ПВТ. По словам зарубежного гостя, "после выхода Великобритании из ЕС Берлин стал самым важным центром развития стартапов". Немецкий парламентарий упомянул о больших возможностях для сотрудничества и инвестировании в производство сельхозтехники.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Максима Гучека

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