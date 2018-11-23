Германские парламентарии считают важным активизировать побратимское движение с Беларусью

23 ноября, Берлин /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопросы дальнейшего развития белорусско-германского побратимского сотрудничества обсуждены в Бундестаге ФРГ во время встречи белорусской делегации во главе с председателем Белорусской общественной организации "Породненные города" Борисом Батурой с представителями германской парламентской группы дружбы с Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.
Германские парламентарии выразили большую заинтересованность в дальнейшем развитии контактов с белорусской стороной по линии побратимского движения, а также межпарламентских связей. Член парламентской группы дружбы Томас Лутце назвал результативным белорусско-германское побратимство между городами и регионами двух стран. Он заявил о поддержке в дальнейшем этих связей и о том, что предстоящая в Виттенберге побратимская встреча очень важна для дружбы между Беларусью и Германией.
Кроме того, речь шла о развитии межпарламентских двусторонних контактов. Германские парламентарии проинформировали об обмене визитами с белорусскими коллегами и о взаимном намерении поднять межпарламентское сотрудничество на новый уровень.
Белорусская делегация прибыла в Германию для участия в 10-й встрече городов-побратимов Беларуси и Германии, которая пройдет в городе Виттенберг.-0-
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