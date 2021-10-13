Гигин: любые выходки западных послов являются попыткой повлиять на политическую ситуацию в Беларуси

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые выходки западных послов являются попыткой повлиять на политическую ситуацию в Беларуси. Такое мнение высказал председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"То, что себе позволяют (не только, кстати говоря, в Беларуси, а вообще в восточно-европейских странах) послы западных государств, неприемлемо ни в одной стране мира. Любые выходки (когда комментируют наши внутриполитические события, проводят встречи с политическими деятелями, не ставя об этом в известность соответствующие государственные органы) - это попытка так или иначе повлиять на политическую ситуацию в стране. Она должна пресекаться", - подчеркнул Вадим Гигин.

Он отметил, что зарубежные дипломаты создают в стране целую систему влияния, призывают к отмене смертной казни, посещают судебные процессы над нарушителями закона и участвуют в несанкционированных мероприятиях. "Есть дела 6 января - скоро Америка будет отмечать год (речь о беспорядках возле Капитолия. - Прим. БЕЛТА). Вы можете себе представить, чтобы белорусский или российский посол пришел на суд, стал делать запросы в окружную прокуратуру? Это высылка навсегда", - обратил внимание политолог.

Такое поведение западных послов Вадим Гигин назвал проявлением неоколониализма. "Они себя считают людьми первого сорта, а нас - второго", - добавил он.-0-

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