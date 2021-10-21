Гигин: польские политики объяты шовинизмом и ксенофобией

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские политики объяты невероятным шовинизмом, ксенофобией, национализмом и желанием создать новую Речь Посполитую. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил председатель правления белорусского общества "Знание" политолог Вадим Гигин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Значительная часть польского истеблишмента, вступая в ЕС, никакие европейские ценности и никакую европейскую идеологию соблюдать не собиралась. Основная масса польской элиты опирается на классический восточно-европейский национализм. Политики этой страны объяты невероятным шовинизмом, ксенофобией, национализмом и желанием создать новую Речь Посполитую, заручиться собственной зоной влияния", - отметил эксперт.

По его словам, Польше Евросоюз был необходим по двум причинам. "В основе польско-имперской идеи лежит принадлежность к европейскости. Поляки всегда стремились доказать, что являются большими европейцами, чем парижане, жители Лондона или Мадрида. А там так не считали. В XVI веке о поляках полагали как о диких людях. Польша несет европейские ценности на Восток, сама в них не веря. Но ей нужно это формальное подтверждение. Вступление в Европейский союз было таковым. И второе, поляки просто получили деньги, всего 160 млрд евро. 50 млрд евро внесли, а 110 млрд евро чистой прибыли получили", - сказал Вадим Гигин.

Политолог напомнил, что сейчас ЕС требует от Польши исполнения обязательств, в том числе просит принять мигрантов. "Поляки и тогда не хотели принимать, и сейчас. Но к ним никто и не стремится. Никто из иракцев и ливийцев в Кракове жить не хочет. Не хотят они учиться в Ягеллонском университете, гулять по улицам Варшавы, ехать на польское Поморье. Они хотят Швецию и Германию. Польша для них просто коридор. Но и Германия тоже не очень-то хочет принимать мигрантов", - добавил Вадим Гигин.-0-