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Политика
11 октября 2020, 10:36

Гигин: сейчас у оппонентов власти не осталось козырей, чтобы говорить о невозможности диалога

Вадим Гигин. Фото из архива
Вадим Гигин. Фото из архива

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в СИЗО КГБ - это невероятный, неожиданный ход. Им глава государства подтвердил то, что он абсолютно неординарный политик. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, сообщает БЕЛТА.

"Визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ - это невероятный, неожиданный ход. Я даже, когда услышал об этом, затруднился как-то прокомментировать этот ход. Но именно им Президент Беларуси подтвердил то, что он абсолютно неординарный политик. Я уверен, что это результат длительной аналитической работы", - сказал Вадим Гигин.

По его словам, сейчас у оппонентов не осталось козырей, чтобы говорить о том, что диалог невозможен. "Также важно подчеркнуть, что инициатива всегда должна исходить именно от власти, ей принадлежат стратегические решения по данному направлению. И это очень ответственный шаг, и мы, конечно, будем следить за продолжением этого процесса, от которого зависит судьба всей страны", - отметил эксперт.-0-.

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